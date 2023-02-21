Чернышов Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.
Сын: Чернышов Федор Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Лукия Григорьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Крестьянин села Нижняя Ведуга Нижневедугской волости Землянского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно