Чернышов Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Николай Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.

Сын: Чернышов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Лукия Григорьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Крестьянин села Нижняя Ведуга Нижневедугской волости Землянского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Лукия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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