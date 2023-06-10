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Шестаков Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1976

Отец: Шестаков Василий

Мать: Шестакова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Сорокина) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестакова (Сорокина) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
22.02.2006

Дочь: Шестакова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Шестакова (Сорокина) Елена Сергеевна

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