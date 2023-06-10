Шестаков Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1976
Отец: Шестаков Василий
Мать: Шестакова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестакова (Сорокина) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
22.02.2006
Дочь: Шестакова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Шестакова (Сорокина) Елена Сергеевна