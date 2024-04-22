Елена Прокофьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Прокофий Минин (Ович)
Мать: Меланья Архипова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.10.1817 ст.
Муж: Кузьма Матвеев (Ич)
возм жена не та
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Илья Кузьмин (Ич)
Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Яков Кузьмин (Ич)
Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Семен Кузьмин (Ич)
Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1831