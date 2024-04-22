Елена Прокофьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Прокофьева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Прокофий Минин (Ович)

Мать: Меланья Архипова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.10.1817 ст.

Муж: Кузьма Матвеев (Ич)

возм жена не та
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Илья Кузьмин (Ич)

Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Яков Кузьмин (Ич)

Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Семен Кузьмин (Ич)

Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1831
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