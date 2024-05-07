Костюкевич Александр Серафимович 14.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюкевич Александр Серафимович

Место рождения

Деречинцы, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

14.04.1928

Дата смерти

05.06.83

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
05.06.83
Деречинцы, Столбцовский район, Минская область
Похоронен на Городейском кладбище
Рождение
14.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Деречинцы, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюкевич Александра Александровна

Деречинцы, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Между 1945 и 1954

Сын: Костюкевич Казимир Александрович

Мать ребёнка: Костюкевич Александра Александровна

Деречинцы, Столбцовский район, Минская область

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