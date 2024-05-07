Костюкевич Александр Серафимович
Место рождения
Дата рождения14.04.1928
Дата смерти05.06.83
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
05.06.83
Похоронен на Городейском кладбище
Рождение
14.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1945 и 1954
Сын: Костюкевич Казимир Александрович
Мать ребёнка: Костюкевич Александра Александровна