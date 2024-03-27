Касимова Гульсина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Гульсина

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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