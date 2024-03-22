Игонина (Овчинникова) Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина (Овчинникова) Анастасия Федорова

Место рождения

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840

Отец: Овчинников Федор Иванов

Мать: Овчинникова Фекла Семенова

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
26.10.1864

Муж: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
18.01.1866

Сын: Игонин Иван Романович

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.03.1868

Сын: Игонин Кирилл Романов

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 7 МК Смольково 1865-1869
Рождение ребёнка
16.06.1870

Дочь: Агриппина Романова

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
24.06.1874

Дочь: Марфа Романова

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
26.08.1877

Дочь: Наталья Романовна

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.02.1880

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
25.02.1881

Дочь: Пелагея Романова

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.03.1883

Дочь: Евфимья Романова

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев

Смерть
Неизвестно
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