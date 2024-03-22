Игонина (Овчинникова) Анастасия Федорова
Место рождения
Дата рождения01.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840
Бракосочетание
26.10.1864
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
18.01.1866
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
Рождение ребёнка
10.03.1868
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 7 МК Смольково 1865-1869
Рождение ребёнка
16.06.1870
Дочь: Агриппина Романова
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
24.06.1874
Дочь: Марфа Романова
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
26.08.1877
Дочь: Наталья Романовна
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
Рождение ребёнка
25.02.1880
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
25.02.1881
Дочь: Пелагея Романова
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
Рождение ребёнка
09.03.1883
Дочь: Евфимья Романова
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Игонин Роман Алексеев
Смерть
Неизвестно