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Михайлов большой Михайло

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1725 по 1735 г.р.

Мать

1738 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Артамонов Михайло

Мать: Дмитриева Анна (Сима?)

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Михайлова Любовь

Мать ребёнка: Евсеева Наталья

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Михайлова Оксинья

Мать ребёнка: Евсеева Наталья

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Корешков Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Евсеева Наталья

Рождение ребёнка
1784

Сын: Михайлов Кузьма

Мать ребёнка: Евсеева Наталья

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Наталья

Смерть
Неизвестно
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