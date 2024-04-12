Михайлов большой Михайло
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Артамонов Михайло
Мать: Дмитриева Анна (Сима?)
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Михайлова Любовь
Мать ребёнка: Евсеева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Михайлова Оксинья
Мать ребёнка: Евсеева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Корешков Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Евсеева Наталья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Михайлов Кузьма
Мать ребёнка: Евсеева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Наталья
Смерть
Неизвестно