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Терентьева Любовь Емельяновна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

28.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1937

Отец: Терентьев Емельян Николаевич

Мать: Бабушкина Анна Федоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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