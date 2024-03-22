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Терентьева Любовь Емельяновна
Терентьева Любовь Емельяновна
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Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
28.09.1937
Пол
Женский
Отец
Терентьев Емельян Николаевич
1892 г.р.
Мать
Бабушкина Анна Федоровна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1937
Отец:
Терентьев Емельян Николаевич
Мать:
Бабушкина Анна Федоровна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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