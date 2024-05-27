(Первушина) Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Первушин Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Первушин Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Первушин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Первушина) Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов
Смерть
Неизвестно