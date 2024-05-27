(Первушина) Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Марфа Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Первушин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Первушин Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Первушин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Первушина) Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Первушин Григорий Трифонов

Смерть
Неизвестно

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