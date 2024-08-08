Кирдянов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения21.12.1924
Дата смерти27.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924
Бракосочетание
?.11.1945
Рождение ребёнка
02.12.1946
Дочь: Кирдянова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1953
Сын: Кирдянов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1955
Дочь: Шишковская (Кирдянова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1959
Сын: Кирдянов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна
Смерть
27.03.1988