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Кирдянов Николай Павлович

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Место рождения

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.12.1924

Дата смерти

27.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924

Отец: Кирдянов Павел Иванович

Мать: Кирдянова (Свойкина) Матрёна Ильинична

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
?.11.1945

Жена: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1946

Дочь: Кирдянова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1953

Сын: Кирдянов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.03.1955

Дочь: Шишковская (Кирдянова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.05.1959

Сын: Кирдянов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
27.03.1988

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