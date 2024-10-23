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Александрова Матрона

Место рождения

Радолец, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Радолец, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.02.1878 ст.

Муж: Еремеев Родион

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Громов Никифор Родионович

Отец ребёнка: Еремеев Родион

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Родионов Михаил

Отец ребёнка: Еремеев Родион

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.

Дочь: Родионова Варвара

Отец ребёнка: Еремеев Родион

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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