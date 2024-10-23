Александрова Матрона
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.02.1878 ст.
Муж: Еремеев Родион
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Громов Никифор Родионович
Отец ребёнка: Еремеев Родион
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Родионов Михаил
Отец ребёнка: Еремеев Родион
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.
Дочь: Родионова Варвара
Отец ребёнка: Еремеев Родион
Смерть
Неизвестно