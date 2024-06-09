Григорьев Арсений
Место рождения
Дата рождения01.03.1865 ст.
Дата смерти15.03.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1865 ст.
Отец: Матвеев Григорий
Мать: Николаева Параскева
Крещение
03.03.1865 ст.
Крестный Никон Трофимов
Бракосочетание
28.01.1891 ст.
Жена: Евдокимова Настасья
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Сын: Арсеньев Клеоник
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья
Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.
Дочь: Арсеньева Екатерина
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.
Сын: Арсеньев Лаврентий
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья
Смерть
15.03.1900 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1900 ст.
Дочь: Арсеньева Галина
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья