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Григорьев Арсений

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.03.1865 ст.

Дата смерти

15.03.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1865 ст.

Отец: Матвеев Григорий

Мать: Николаева Параскева

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
03.03.1865 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Никон Трофимов
Бракосочетание
28.01.1891 ст.

Жена: Евдокимова Настасья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Сын: Арсеньев Клеоник

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.

Дочь: Арсеньева Екатерина

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.

Сын: Арсеньев Лаврентий

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
15.03.1900 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1900 ст.

Дочь: Арсеньева Галина

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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