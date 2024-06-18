Павел Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти14.03.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Михайло Александров
Мать: Евдокия Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Феврония Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Агап Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Смерть
14.03.1864