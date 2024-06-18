Павел Михайлов Около 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павел Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

14.03.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Михайло Александров

Мать: Евдокия Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Феврония Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Агап Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Смерть
14.03.1864

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