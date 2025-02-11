Маев Гаврила Ефимович
мужской, родился До 1862, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМаев Ефим Яковлев1827 г.р.
Дети
Таларина (Маева) Параскева Гаврилова1880 г.р.
Маев Фёдор ГавриловНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: Маев Ефим Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Фёдор Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Таларина (Маева) Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно