Маев Гаврила Ефимович До 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Маев Гаврила Ефимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1862, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Маев Ефим Яковлев1827 г.р.
Дети
Таларина (Маева) Параскева Гаврилова1880 г.р.
Маев Фёдор ГавриловНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: Маев Ефим Яковлев

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Фёдор Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Таларина (Маева) Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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