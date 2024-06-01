Холькин Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1904 ст.
Дата смерти18.03.1942
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1904 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
18.03.1942
Сукино, Березовская волость, Бельский уезд
ОБД Мемориал
Перезахоронение
Неизвестно
Мостовая, Оленинский муниципальный район, Тверская область
ОБД Мемориал