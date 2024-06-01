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Холькин Алексей Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.03.1904 ст.

Дата смерти

18.03.1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1904 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
18.03.1942
Сукино, Березовская волость, Бельский уезд
ОБД Мемориал
Перезахоронение
Неизвестно
Мостовая, Оленинский муниципальный район, Тверская область
ОБД Мемориал

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