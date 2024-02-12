Лазебный Александ Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебный Александ Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1955

Отец: Лазебный Сергей Федорович

Мать: Лазебная Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1984

Дочь: Холодова Софья Александровна

Мать ребёнка: Лазебная Жанна Васильевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусточкина анастасия Александровна

Мать ребёнка: Лазебная Жанна Васильевна

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