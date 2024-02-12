Лазебный Александ Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1955
Отец: Лазебный Сергей Федорович
Мать: Лазебная Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
26.08.1984
Дочь: Холодова Софья Александровна
Мать ребёнка: Лазебная Жанна Васильевна
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусточкина анастасия Александровна
Мать ребёнка: Лазебная Жанна Васильевна