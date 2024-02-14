(Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена

Место рождения

д. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайсина) Әсмабикә

Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайсин Нагимулла

Рождение ребёнка
25.08.1912

Дочь: (Гайсина) Зәйтуна

Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла

Смерть
Неизвестно

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