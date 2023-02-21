Коротенько (Узлова) Евдокия
Место рожденияАбатский район
Дата рождения22.03.1926
Дата смерти17.12.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926
Отец: Узлов Григорий Самойлович
Мать: Узлова Марфа
Абатский район
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Лаптева Людмила
Отец ребёнка: Коротенько Иван
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Коротенько Михаил
Отец ребёнка: Коротенько Иван
Рождение ребёнка
31.01.1952
Сын: Коротенько Виктор
Отец ребёнка: Коротенько Иван
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Волкотруб Наталья
Отец ребёнка: Коротенько Иван
с/х Партизан Абатский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротенько Иван
Работа или профессия
Неизвестно
заведующая клуба
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Образование
Неизвестно
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Педагогическое училище
Смерть
17.12.1994
Причина смерти: Рак средостения
Похороны
Неизвестно