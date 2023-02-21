Коротенько (Узлова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенько (Узлова) Евдокия

Место рождения

Абатский район

Дата рождения

22.03.1926

Дата смерти

17.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926

Отец: Узлов Григорий Самойлович

Мать: Узлова Марфа

Абатский район
Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Лаптева Людмила

Отец ребёнка: Коротенько Иван

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Коротенько Михаил

Отец ребёнка: Коротенько Иван

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1952

Сын: Коротенько Виктор

Отец ребёнка: Коротенько Иван

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Волкотруб Наталья

Отец ребёнка: Коротенько Иван

с/х Партизан Абатский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротенько Иван

Работа или профессия
Неизвестно
заведующая клуба
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Образование
Неизвестно
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Педагогическое училище
Смерть
17.12.1994
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Рак средостения
Похороны
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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