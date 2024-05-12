Тарасов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Егор Михайлович
Мать: Тарасова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1914
Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1916
Дочь: Тарасова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1922
Дочь: Тарасова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна
Слободчики, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.03.1929
Сын: Тарасов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно