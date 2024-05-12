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Тарасов Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Егор Михайлович

Мать: Тарасова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Тарасов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
30.09.1916

Дочь: Тарасова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1922

Дочь: Тарасова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна

Слободчики, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.03.1929

Сын: Тарасов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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