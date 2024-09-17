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Скрылев Даниил Антонович

Место рождения

Пронозовка, Полтавська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1854 г.р.

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Скрыль Антон

Мать: Скрыль Устиния

Пронозовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрылева Ольга

Рождение ребёнка
1913

Сын: Скрылев Василий Даниилович

Мать ребёнка: Скрылева Ольга

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Ранение
22.06.1916
492 пехотный Барнаульский полк в Турции, лечится в госпитале города Аракли
Смерть
Неизвестно

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