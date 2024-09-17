Скрылев Даниил Антонович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Скрыль Антон
Мать: Скрыль Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрылева Ольга
Рождение ребёнка
1913
Сын: Скрылев Василий Даниилович
Мать ребёнка: Скрылева Ольга
Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Ранение
22.06.1916
492 пехотный Барнаульский полк в Турции, лечится в госпитале города Аракли
Смерть
Неизвестно