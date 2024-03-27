Лейла
Место рожденияд.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимов Мухаметша
Отец ребёнка: Галим
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галим
Смерть
Неизвестно