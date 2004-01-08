Ляпунова (Шатских) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпунова (Шатских) Александра Николаевна

Ляпунова (Шатских) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1922

Дата смерти

08.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1947

Сын: Ляпунов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич

Кожпоселок, Россия
Рождение ребёнка
03.11.1963

Сын: Ляпунов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич

Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
08.12.?

Дочь: Княжева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпунов Алексей Леонтьевич

Смерть
08.01.2004
Усть-Кожа, Россия
Похороны
Неизвестно
Усть-Кожа, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close