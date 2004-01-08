Ляпунова (Шатских) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1922
Дата смерти08.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1947
Сын: Ляпунов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич
Кожпоселок, Россия
Рождение ребёнка
03.11.1963
Сын: Ляпунов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич
Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
08.12.?
Дочь: Княжева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляпунов Алексей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2004
Усть-Кожа, Россия
Похороны
Неизвестно
Усть-Кожа, Россия