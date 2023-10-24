Шорохов Андрей Иоаннович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Шорохов Иоанн Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорохов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорохов Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Бракосочетание
16.?.1918
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шорохов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Рождение ребёнка
09.04.1922
Сын: Шорохов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Рождение ребёнка
07.01.1924
Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Смерть
Неизвестно