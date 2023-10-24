Шорохов Андрей Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохов Андрей Иоаннович

Шорохов Андрей Иоаннович

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шорохов Иоанн Михайлович

Мать: не указана

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Олег Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.?.1918

Жена: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шорохов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1922

Сын: Шорохов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Шорохов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.