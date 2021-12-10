Турчин Герасим Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурчин Герасим Никитович

Турчин Герасим Никитович

Место рождения

Геническ

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Турчин Никита Афанасьевич

Мать: Турчина Мария Алексеевна

Осуждение
01.02.1930
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачен родителями и выслан в 1931 году в Челябинскую область, где находился на спец поселении.
Отбывание наказания
По ?.03.1948
Копейск, Копейский, Челябинская область
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Копейск, Копейский, Челябинская область
Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.