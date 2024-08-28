Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Федор Андрианов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Байкова Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Байков Федор Андрианов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Байкова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Байков Федор Андрианов

Смерть
Неизвестно

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