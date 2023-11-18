Фёкла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1901
Сын: Селезнёв Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнёв Григорий Андриянович
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Пачина Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнёв Григорий Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Селезнёв Григорий Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнёв Григорий Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнёв Григорий Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно