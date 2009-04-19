Подгорнова (Талова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгорнова (Талова) Екатерина

Подгорнова (Талова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

19.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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1967 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1956

Муж: Подгорнов Аркадий

село Красновидово ТАССР
Рождение ребёнка
20.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подгорнов Аркадий

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подгорнов Аркадий

Красновидово с.
Рождение ребёнка
01.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подгорнов Аркадий

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
19.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подгорнов Аркадий

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
05.09.1967

Сын: Подгорнов Александр

Отец ребёнка: Подгорнов Аркадий

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Смерть
19.04.2009
посёлок имени 9-ое января ТАССР
Похороны
Неизвестно
Красновидовское кладбище
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