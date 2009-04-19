Подгорнова (Талова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти19.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1956
Муж: Подгорнов Аркадий
село Красновидово ТАССР
Рождение ребёнка
20.05.1958
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.03.1960
Красновидово с.
Рождение ребёнка
01.06.1962
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
19.11.1963
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
05.09.1967
Сын: Подгорнов Александр
Отец ребёнка: Подгорнов Аркадий
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Смерть
19.04.2009
посёлок имени 9-ое января ТАССР
Похороны
Неизвестно
Красновидовское кладбище