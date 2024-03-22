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Павел Евлампиевич

Место рождения

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Козьмин Евлампий Захарович

Мать: Козьмина Татьяна Титовна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Арсений Павлович

Мать ребёнка: Ксения Мокеевна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1865

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ксения Мокеевна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1866

Сын: Георгий Павлович

Мать ребёнка: Ксения Мокеевна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1868

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: Ксения Мокеевна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1872

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Агриппина Андроновна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1874

Сын: Михаил Павлович

Мать ребёнка: Агриппина Андроновна

Сафонтьево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Андроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Мокеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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