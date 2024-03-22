Павел Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
15.02.1863
Сын: Арсений Павлович
Мать ребёнка: Ксения Мокеевна
Рождение ребёнка
28.04.1865
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Ксения Мокеевна
Рождение ребёнка
25.11.1866
Сын: Георгий Павлович
Мать ребёнка: Ксения Мокеевна
Рождение ребёнка
18.03.1868
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: Ксения Мокеевна
Рождение ребёнка
30.09.1872
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Агриппина Андроновна
Рождение ребёнка
01.11.1874
Сын: Михаил Павлович
Мать ребёнка: Агриппина Андроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Андроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Мокеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно