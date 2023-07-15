Новокшонов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшонов Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшонов Семен Осипович

Мать ребёнка: Новокшонова мама Марии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшонов Василий Осипович

Мать ребёнка: Новокшонова мама Марии

Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

Мать ребёнка: Новокшонова мама Марии

Смерть
Неизвестно

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