Туганова (Карсанова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Карсанова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

1882 г.р.
1899 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Долат-Мурза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Долат-Мурза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Долат-Мурза

Рождение ребёнка
1882

Сын: Туганов Ильяс

Отец ребёнка: Туганов Долат-Мурза

Рождение ребёнка
1899

Сын: Туганов Амурхан (Гуца)

Отец ребёнка: Туганов Долат-Мурза

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