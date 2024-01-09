Середницкая (Якубовская) Мария Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середницкая (Якубовская) Мария Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Арсентий Юфимович

Мать: Якубовская Наталья Никитична

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