Константинова (Мокрецова) Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Мокрецова) Феодосия Федоровна

Место рождения

Константиновка, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Мокрецов Федор Евфросиньевич

Мать: не указана

Константиновка, Иркутский округ, Сибирский край
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Муж: Константинов Даниил Васильевич

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.12.1882 ст.

Дочь: Константинова Анисия Данииловна

Отец ребёнка: Константинов Даниил Васильевич

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №2295, стр. 29
Рождение ребёнка
16.05.1885

Сын: Константинов Корнилий Данилович

Отец ребёнка: Константинов Даниил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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