Константинова (Мокрецова) Феодосия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862
Отец: Мокрецов Федор Евфросиньевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1882 ст.
Дочь: Константинова Анисия Данииловна
Отец ребёнка: Константинов Даниил Васильевич
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №2295, стр. 29
Рождение ребёнка
16.05.1885
Сын: Константинов Корнилий Данилович
Отец ребёнка: Константинов Даниил Васильевич
Смерть
Неизвестно