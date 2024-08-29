Вдовина (Костина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Костина) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 04.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вдовина) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Вдовин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.09.1906

Дочь: (Вдовина) Ефимья Васильевна

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Восстановленная запись акта о рождении №63В от 16.02.1950г. Отдел ЗАГС Чудовского района Новгородской области. ТГ №137348 от 16.02.1950 ..ОН - умер
Рождение ребёнка
29.10.1908

Сын: Вдовин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #219 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Вдовин Василий Сергеев и жена его Анна Сергеева, оба православные. Восприемники д. Березовца крестьянские дети Александр и ... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Вдовин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #245 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин В. С. Вдовин и жена Анна Сергеева, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Александр Сергеев Вдовин и девиц... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1912

Сын: Вдовин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Грузинский погост, собор Андрея Первозванного (с.Грузино Грузинской волости, Новгородского уезда) Фонд 492 оись 2,9,20,28 В метрической книге под #212 мужского пола, родители д. Березовца крестьяние В... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1916

Дочь: (Вдовина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Информация из выписки из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Рождение ребёнка
08.09.1918

Сын: Вдовин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #112 мужского пола, родители д. Березовец крестьянин В. С. Вдовин и жена Анна Сергеева, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Яков Сергеев Вдовин и девица Пар... Показать все
Смерть
Вычислено 04.03.1943
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В пояснительной записке сын Вдовин Александр Васильевич описывает случай. От немецких захватчиков умерла моя мать. Которая была побита на станции Чудово у эшелона который отправлялся в Германию с граж... Показать все

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