Вдовина (Костина) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 04.03.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вдовина) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.09.1906
Дочь: (Вдовина) Ефимья Васильевна
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
Восстановленная запись акта о рождении №63В от 16.02.1950г. Отдел ЗАГС Чудовского района Новгородской области. ТГ №137348 от 16.02.1950 ..ОН - умер
Рождение ребёнка
29.10.1908
Сын: Вдовин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
В метрической книге под #219 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Вдовин Василий Сергеев и жена его Анна Сергеева, оба православные. Восприемники д. Березовца крестьянские дети Александр и ... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1910
Сын: Вдовин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
В метрической книге под #245 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин В. С. Вдовин и жена Анна Сергеева, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Александр Сергеев Вдовин и девиц... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1912
Сын: Вдовин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
Грузинский погост, собор Андрея Первозванного (с.Грузино Грузинской волости, Новгородского уезда) Фонд 492 оись 2,9,20,28 В метрической книге под #212 мужского пола, родители д. Березовца крестьяние В... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1916
Дочь: (Вдовина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
Информация из выписки из архива ГАНО, предоставила Елена nevgany@yandex.ru
Рождение ребёнка
08.09.1918
Отец ребёнка: Вдовин Василий Сергеевич
В метрической книге под #112 мужского пола, родители д. Березовец крестьянин В. С. Вдовин и жена Анна Сергеева, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Яков Сергеев Вдовин и девица Пар... Показать все
Смерть
Вычислено 04.03.1943
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В пояснительной записке сын Вдовин Александр Васильевич описывает случай. От немецких захватчиков умерла моя мать. Которая была побита на станции Чудово у эшелона который отправлялся в Германию с граж... Показать все