Неизвестно Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1791

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Неизвестно Иван Борисович

Мать ребёнка: (Голубинский) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1762 и 1764

Дочь: (Голубинский) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: (Голубинский) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Голубинский Николай Борисов

Мать ребёнка: (Голубинский) Мария Ивановна

Голубинский Николай Борисович (1763 — ?) Родился в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Бориса Петровича. Служил священником в том же селе. Жена его Дарья Петровна (1765-?). Дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Кошулина) Ирина Борисовна

Мать ребёнка: (Голубинский) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Голубинский) Матрона Борисовна

Мать ребёнка: (Голубинский) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Голубинский) Анна Борисовна

Мать ребёнка: (Голубинский) Мария Ивановна

Смерть
После 1791

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