Рагозин Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Рагозин Кондратий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рагозина) Вила

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рагозин Алексей Миронович

Мать ребёнка: (Рагозина) Вила

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рагозин Аврам

Мать ребёнка: (Рагозина) Вила

Смерть
Неизвестно

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