Рагозин Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Рагозин Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рагозина) Вила
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рагозин Алексей Миронович
Мать ребёнка: (Рагозина) Вила
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рагозин Аврам
Мать ребёнка: (Рагозина) Вила
Смерть
Неизвестно