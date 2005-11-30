Кайгородов Тимур Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородов Тимур Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2005

Отец: не указан

Мать: Селиванова Полина

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