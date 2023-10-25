Аликина Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аликина Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1977

Отец: не указан

Мать: Аликина Елена Викторовна

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