Воронцов Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Кирилл Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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