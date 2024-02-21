Терентьева (Перина) Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Терентьева Анна Михайлова
Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Терентьева Маремьяна Михайлова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Терентьева Стефанида Михайлова
Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Терентьев Харитон Михайлов
Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев
Смерть
Неизвестно