Терентьева (Перина) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Перина) Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Перин Василий Ананьин

Мать: Перина (Братникова) Василиса Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Михайло Михиев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Терентьева Анна Михайлова

Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Терентьев Илья Михайлов

Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Терентьев Егор Михайлов

Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Терентьева Маремьяна Михайлова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Терентьева Стефанида Михайлова

Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Терентьев Харитон Михайлов

Отец ребёнка: Терентьев Михайло Михиев

Смерть
Неизвестно

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