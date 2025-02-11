Прокофий Яковлев
мужской, родился 1875, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.07.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЕвдокия ЯковлеваДо 1854 г.р.
ОтецЯков ВасильевДо 1854 г.р.
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Место
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Рождение
1875
Отец: Яков Васильев
Мать: Евдокия Яковлева
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.07.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область