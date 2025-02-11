Прокофий Яковлев 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Прокофий Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.07.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Евдокия ЯковлеваДо 1854 г.р.
Отец
Яков ВасильевДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Яков Васильев

Мать: Евдокия Яковлева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.07.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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