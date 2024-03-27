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Бурнашев Вагиз Сафович

Место рождения

д.Полевые Бикшики Буинского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

09.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1912

Отец: Бурнашев Аматсафа

Мать: Минкамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минникамал 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсеруй 1 Жена Азизовна

Военная награда
Неизвестно
Бурнашев Вагиз Сафович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Чувашская АССР, Батыревский р-н, д. Пол. Бикчики Наименование нагр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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