Бурнашев Вагиз Сафович
Место рожденияд.Полевые Бикшики Буинского уезда Симбирской губ.
Дата рождения09.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1912
Отец: Бурнашев Аматсафа
Мать: Минкамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минникамал 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсеруй 1 Жена Азизовна
Военная награда
Неизвестно
урнашев Вагиз Сафович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Чувашская АССР, Яльчиковский р-н, д. Новый Сокшин Дата призыва: 07.04.1942 Яльчиковский РВК, Чувашская АССР, Яльчиковский р-н Дата призыва: 07.04.1942 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 296 сп 13 сд Военно-пересыльный пункт: 223 азсп 67 А Прибыл в часть: Между 14.04.1944 и 19.04.1944 Откуда прибыл: курсы мл. лейтенантов 67 А
Бурнашев Вагиз Сафович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Чувашская АССР, Батыревский р-н, д. Пол. Бикчики Наименование нагр... Показать все
Смерть
Неизвестно