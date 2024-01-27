(Spain) Ethel D.
Место рожденияIllinois, USA
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Hillsman Geraldine
Отец ребёнка: Mcewan John
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Sapp Mary
Отец ребёнка: Mcewan John
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Mcewan John
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Mcewan Raymond
Отец ребёнка: Mcewan John
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Mcewan John
United States
Смерть
Неизвестно