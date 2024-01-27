(Spain) Ethel D. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Spain) Ethel D.

Место рождения

Illinois, USA

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1924 г.р.
Около 1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1930 г.р.
1931 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Illinois, USA
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Hillsman Geraldine

Отец ребёнка: Mcewan John

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Sapp Mary

Отец ребёнка: Mcewan John

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mcewan John

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Mcewan Raymond

Отец ребёнка: Mcewan John

Рождение ребёнка
1931

Сын: Mcewan Charles Eugene

Отец ребёнка: Mcewan John

United States
Смерть
Неизвестно
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