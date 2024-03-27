Камаев Умяр
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Камаев Жалялетдин
Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Рождение ребёнка
25.05.1918
Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1921
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1934
Смерть
Неизвестно