Камаев Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Умяр

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
1888

Отец: Камаев Жалялетдин

Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
25.05.1918

Сын: Камаев Ахмед Умярович

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Смерть
Неизвестно

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