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Агибалов Алексей Иванович

Место рождения

деревня Губаревка, Верховский район, Орловская область

Дата рождения

04.05.1932

Дата смерти

29.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1932

Отец: Агибалов Иван Петрович

Мать: Агибалова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агибалова (Агибалова) Зинаида Ефимовна

Рождение ребёнка
06.02.1956

Дочь: Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Агибалова (Агибалова) Зинаида Ефимовна

Смерть
29.01.2002
Орёл, город Орёл, Орловская область

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