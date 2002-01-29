Агибалов Алексей Иванович
Место рождениядеревня Губаревка, Верховский район, Орловская область
Дата рождения04.05.1932
Дата смерти29.01.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1932
Отец: Агибалов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1956
Дочь: Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Агибалова (Агибалова) Зинаида Ефимовна
Смерть
29.01.2002
Орёл, город Орёл, Орловская область