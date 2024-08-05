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Крюкова Наталья Фатеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Фатей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Никита Никитич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Крюков Никита Никитич

Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крюков Прокопий Никитич

Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Крюкова) Ольга Никитична

Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Крюков Николай Никитич

Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич

Смерть
Неизвестно

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