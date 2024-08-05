Крюкова Наталья Фатеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Фатей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Крюкова) Ольга Никитична
Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич
Смерть
Неизвестно