Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна
Место рожденияд. Тоймушка
Дата рождения23.11.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1950
Сын: Нифанин Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Нифанин Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нифанин Аркадий Яковлевич
Смерть
Неизвестно