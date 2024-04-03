Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Евтова Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Евтова Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Евтова Зинаида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно