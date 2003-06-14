Шаповалов Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1935
Дата смерти14.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
Рождение ребёнка
21.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2003