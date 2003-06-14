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Шаповалов Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1935

Дата смерти

14.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
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Место
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Рождение
16.08.1935

Отец: Шаповалов Владимир Алексеевич

Мать: Шаповалов Анна Петровна

Рождение ребёнка
21.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2003
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