Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юстус Николай Борисович

Рождение ребёнка
24.04.2005

Дочь: Юстус Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Юстус Николай Борисович

Рождение ребёнка
18.08.2012

Дочь: Юстус Анна Николаевна

Отец ребёнка: Юстус Николай Борисович

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