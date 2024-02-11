Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.2005
Дочь: Юстус Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Юстус Николай Борисович
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Юстус Анна Николаевна
Отец ребёнка: Юстус Николай Борисович