Загарская Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загарская Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1888

Сын: Загарский (Загарских) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Загарский (Загарских) Иван Меркульевич

Шипаково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
точное название на момент рождения: починок Шипаковский, Шалеговской волости Орловского уезда Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно

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