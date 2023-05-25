Загарская Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1888
Сын: Загарский (Загарских) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Загарский (Загарских) Иван Меркульевич
Шипаково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
точное название на момент рождения: починок Шипаковский, Шалеговской волости Орловского уезда Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно